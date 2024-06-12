Австрийского посла вызвали в МИД России Захарова: МИД России вызвал посла Австрии для выяснения претензий Вены

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Посол Австрии в России Вернер Альмхофер

МИД России вызвал посла Австрии в РФ Вернера Альмхофера за несколько недель до выдворения корреспондента ТАСС Ивана Попова из республики, сообщила в эфире радио Sputnik представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, министерство выясняло, есть ли у Вены претензии к деятельности российских журналистов.

Мы с ним провели встречу, примерно часовую, <...> пытались понять, какие претензии <...> есть у австрийской стороны к российским журналистам. Нам не было сказано ничего, — рассказала Захарова.

Дипломат уточнила, что Альмхофер зачитал «какую-то формулировку», что по линии МВД необходимо уладить какие-то формальности. Представитель МИД добавила, что российская сторона предлагала решить вопрос с улаживанием этих формальностей, однако ответа от Вены не последовало. Захарова подчеркнула, что встреча с Альмхофером была посвящена попытке поиска взаимоприемлемых решений.

30 апреля корреспонденту ТАСС Ивану Попову запретили работать в европейской стране и обязали покинуть ее территорию. В ответ журналиста московского бюро Австрийского радио и телевидения «ОРФ» Марию Книпс-Виттинг лишили аккредитации. Сотруднику СМИ также предписали покинуть территорию России.

Представители МИД РФ не исключили возможность аккредитации новых журналистов «ОРФ». Однако такие шаги будут предприняты при условии обеспечения правительством Австрии условий для работы сотрудников российских медиа.