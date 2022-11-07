Авиакомпаниям хотят запретить регистрацию самолетов за рубежом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России рассматривает законопроект, предполагающий запрет на регистрацию самолетов авиакомпаний за рубежом. Аппарат правительства попросил профильные министерства представить свои позиции по указанному вопросу до 1 ноября, пишут «Известия».

Проект предлагает внести поправки в Воздушный кодекс, дополнив его абзацем о том, что воздушные коммерческие перевозки пассажиров выполняются только на транспорте, зарегистрированном в России.

Проект направлен на предотвращение угроз для безопасности полетов и обеспечения транспортной связанности территорий России, — говорится в пояснительной записке к документу.

Перевозчики в лице профильной организации уже высказались против этой меры. Они считают, что это ограничивает права авиакомпаний и ставит под угрозу возможность эксплуатации большей части флота, которая сейчас зарегистрирована в двух реестрах. Снять судна с регистрации в Бермудах самостоятельно перевозчики не могут.

Предполагается, что принятие законопроекта позволит создать правовые основания для реализации «полного и исключительного» суверенитета в воздушном пространстве России и обеспечить безопасность полетов, не подверженной негативным последствиям действий любого иностранного государства.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев текущего года рейсами иностранных авиакомпаний в Россию и из нее воспользовались 8,7 млн человек. В 2021 году за аналогичный период времени показатель составил 4 млн человек.