Авиакомпании попросили забронировать места для участников СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Минобороны попросили авиакомпании бронировать по пять-шесть мест на рейсах для участников специальной военной операции на Украине. Просьба касается летних перелетов на отдых. Об этом пишут журналисты «Известий» со ссылкой на письмо Росавиации главам перевозчиков. Документ подписал замглавы ведомства Владимир Потешкин. Отмечается, что бронь станут автоматически снимать за 12 часов до вылета.

В текущих условиях считаем, что помощь перевозчиков в организации перевозок данной категории пассажиров будет существенным вкладом авиабизнеса в поддержку проводимой СВО, — сказал источник издания в Росавиации.

Представитель Минобороны в свою очередь подчеркнул, что сейчас военных перевозят по воинским перевозочным документам (ВПД), которые обмениваются в кассах на билеты. Однако на фоне сложившейся ситуации на рынке авиаперевозок необходимо покупать билеты заранее, что не подходит для участников СВО. Как сказал источник в МО, в мирное время отпуска военнослужащим планируются заранее и составляется график. Во время СВО все зависит от обстановки.

Ранее стало известно, что российские гражданские авиаперевозчики переходят на летний режим работы Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), благодаря чему число рейсов внутри страны увеличится в два раза. Число международных рейсов тоже вырастет, но только на 30–65%.

Летнее расписание у авиакомпаний по определению ИАТА начинается в последнее воскресенье марта и заканчивается в последнюю субботу октября.