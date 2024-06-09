Авиация поразила пункты дислокации операторов дронов ВСУ МО: ВС России поразили пункты дислокации операторов дронов «Птахи Мадяра»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВКС России и артиллерия в минувшие сутки поразили пункты дислокации группы операторов украинских дронов «Птахи Мадяра», сообщает пресс-службы российского Минобороны. Вместе с тем удары были нанесены по группе иностранных наемников, а также скоплению солдат ВСУ и их военной технике в 131 районе.

Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены пункты дислокации операторов ударных беспилотных летательных аппаратов («Птахи Мадяра»), — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры ликвидации танка Abrams и БМП Bradley на Авдеевском направлении. Abrams был уничтожен ударом российской артиллерии, расчет самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» поразил его с закрытой огневой позиции. БМП М2 Bradley был подбит расчетом FPV-дрона группировки «Центр» с помощью кумулятивного боеприпаса.

Также сообщалось о том, что расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили долговременные огневые точки, живую силу и технику Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. На счету операторов беспилотных летательных аппаратов уже сотни боевых вылетов и десятки пораженных целей, отметили в Минобороны РФ.