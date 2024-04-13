Минобороны показало, как авиация бьет по ВСУ «Тулумбасами» Летчики Су-25 ударили по позициям ВСУ под Авдеевкой ракетами С-13 «Тулумбас»

Фото: МО РФ

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям войск Украины на Авдеевском направлении ракетами С-13 «Тулумбас», предназначенными для поражения особо прочных укрытий и способными пробивать бетонные плиты, видео публикует Минобороны РФ. На ролике показано, как пара штурмовиков наносит удар ракетами калибра 122 миллиметра, каждый самолет нес по 10 таких ракет. Военные с дрона зафиксировали, как ракеты кучно легли на позициях ВСУ.

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Авдеевском направлении в зоне проведения СВО, — говорится в сообщении.

Выпустив необходимое число снарядов, экипажи выполнили противоракетный маневр, активировали тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на Купянском направлении тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» Западной группировки ВС РФ уничтожили позиции ВСУ. Контроль и корректировка огня производились операторами расчетов беспилотных летательных аппаратов группировки в режиме реального времени.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВКС РФ авиационными бомбами ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу. По его словам, на территории завода производили беспилотники, также там располагались подземные складские помещения. Минобороны России эту информацию также не комментировало.