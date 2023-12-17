Авиабомба и реактивные снаряды HIMARS не достигли цели благодаря ВС РФ Минобороны сообщило о сбитой авиабомбе и реактивных снарядах HIMARS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемая авиабомба JDAM были перехвачены Вооруженными силами РФ, сообщило Министерство обороны. Кроме того, за прошедшие сутки был сбит 91 украинский беспилотник и два самолета МиГ-29.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолета МиГ-29 и один Су-25 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Елизаветовка Николаевской области, Дружковка и Доброполье Донецкой Народной Республики. Также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемая авиабомба JDAM производства США, — говорится в сообщении.

На Запорожском направлении подразделения ВС РФ нанесли поражение живой силе противника, а на Херсонском участке фронта были подбиты гаубицы ВСУ «Мста-Б» и Д-20. Кроме прочего, подразделениям удалось уничтожить командный пункт противника и установку HIMARS. Склады топлива для авиатехники украинских сил были поражены в 132 районах.

Ранее стало известно, что на границе села Теребрено в Брянской области российские военные вступили в стрелковый бой с подразделениями ВСУ. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, ситуация находится на контроле профильных ведомств.