Атомные подлодки в России станут строить быстрее Глава ОСК Рахманов: Россия на год сократит сроки строительства атомных подлодок

Фото: MFA Russia/Global Look Press

АПЛ К-549 «Князь Владимир»

Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что сроки строительства атомных подводных лодок в России сократятся на год. По его словам, которые приводит РИА Новости, с 2028 года их будут строить не семь, а шесть лет.

Сейчас атомные подлодки строятся около семи лет, задача — выйти на шесть. Эти планы должны быть реализованы к 2028 году. Новые сроки строительства будут касаться кораблей, которые будут заложены в 2027 году, — рассказал глава ОСК.

Рахманов пояснил, что сокращать сроки строительства позволяют технологические решения. Кроме того, на уменьшении сроков скажется строительство серийных образцов. К примеру, на этапе строительства от головного образца к первому серийному трудоемкость в нормо-часах снижается на 20%, добавил он.

Глава ОСК назвал главной задачей сокращение стапельного периода строительства. Этому будет способствовать то, что на стапель станут отправлять «более насыщенные блоки», заключил Рахманов.

Ранее сообщалось, что тяжелый атомный подводный ракетный крейсер «Дмитрий Донской» вывели из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) России. По словам главы общероссийского Движения поддержки флота Владимира Мальцева, подлодка будет ожидать утилизации на военно-морской базе в Северодвинске.