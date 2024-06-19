Атомные подлодки «Калибрами» уничтожили цель в Баренцевом море Подлодки Северного флота ударили по условному противнику в Баренцевом море

Фото: МО РФ

Атомные подлодки в составе Северного флота выпустили крылатые ракеты по морской цели в Баренцевом море, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, мишенная позиция имитировала отряд десантных кораблей условного противника.

Атомные подводные ракетные крейсеры «Северодвинск» проекта 885 и «Орел» проекта 949А Северного флота выполнили практическую ракетную стрельбу по морской цели в Баренцевом море, — говорится в сообщении.

Удары выполнялись при помощи снарядов «Калибр» и «Гранит» на удалении около 170 километров. Согласно данным объективного контроля, боевое упражнение выполнено успешно. В ведомстве отметили, что применявшиеся вооружения в очередной раз подтвердили свои характеристики и высокую надежность.

Ранее вошедшая в порт Гаваны атомная подводная лодка «Казань» ВМФ России обеспокоила представителей НАТО и политиков в США. По данным Business Insider, их встревожили мощь и малая заметность российской субмарины. Подлодка прибыла на Кубу 12 июня, ее сопровождали танкер-снабженец «Академик Пашин», фрегат «Адмирал Горшков» и спасательный буксир «Николай Чикер» Военно-морского флота России.