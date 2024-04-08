Обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ будут обсуждать в Совбезе ООН Небензя обещал поднять в Совбезе ООН вопрос атаки на ЗАЭС

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Василий Небензя

Тема обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ будет обсуждаться на одном из предстоящих заседаний Совета Безопасности ООН, заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва призывает международное сообщество осудить атаку на объект.

На одной из предстоящих встреч, встреч по Украине, мы поднимем этот вопрос, — сказал Небензя журналистам.

Российский постпред назвал обстрелы атомной станции безответственными и крайне опасными. По его словам, Запад, покрывающий действия Украины и поставляющий ей вооружение, должны нести ответственность за подобные атаки.

Ранее в администрации Запорожской АЭС сообщили, что украинская сторона пыталась нанести очередной удар дроном-камикадзе по атомной электростанции днем 8 апреля. Отмечается, что аппарат был сбит и упал на крышу шестого энергоблока, угрозы безопасности объекта нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаки на ЗАЭС, заявил, что подобные действия являются очень опасной провокацией. Официальный представитель Кремля отметил, что такая тактика может иметь крайне негативные последствия в перспективе.