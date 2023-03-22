Атаку украинских беспилотников на Севастополь назвали провокацией Сенатор Карасин назвал атаку украинских беспилотников на Севастополь провокацией со стороны Киева

Фото: Министерство обороны РФ

Атака украинских беспилотников на Севастополь является провокацией со стороны Киева, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Он пояснил в беседе с Lenta.ru, что Украина хотела показать своим партнерам необходимость в дополнительном снабжении современным вооружением и в политической поддержке.

Это провокационное раскачивание обстановки со стороны Киева. Для того, чтобы подтвердить, что нынешний украинский режим нуждается в дополнительном снабжении современным вооружением, беспилотниками и массивной политической поддержкой. Все делается исключительно для этого, — пояснил сенатор.

Он пояснил, что украинский режим самостоятельно ни на что не способен. Еще одной целью атаки, по словам сенатора, было желание создать панику в российском обществе. Карасин отметил, что это сделать не удастся, так как Россия показала свою сплоченность, а жители понимают, что угрозой является коллективный Запад. Он уточнил, что целью военных и политиков сейчас является «поставить на место сторонников такого опасного курса в Киеве, прежде всего Зеленского и его команду».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил о попытке украинских беспилотников атаковать город. По его словам, служащие Черноморского флота смогли отбить атаку. В результате обстрелов никто не пострадал. Из-за взрывов в одном здании в Севастополе были выбиты стекла.