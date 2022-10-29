В Минобороны России назвали виновных в атаке на Севастополь Минобороны РФ: атаку на Севастополь готовили под руководством британских специалистов

Утренняя атака 29 октября на Севастополь осуществлялась под контролем британских специалистов, находящихся в Очакове Николаевской области Украины, сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости. Отмечается, что в нападении были задействованы 9 беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. В ходе атаки незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная. Силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены.

Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов, — отметили в ведомстве.

29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора, корабли Черноморского флота отбивали нападение. Около 04:20 мск в городе раздался сильный взрыв, после были слышны еще несколько хлопков.

Позже он отметил, что предпринятая атака беспилотников на город и объекты Черноморского флота была самой массированной за все время. Он добавил, что все удары ВСУ были оперативно отражены.