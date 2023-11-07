Артиллерия ВС России ударила по скоплению ВСУ под Красным Лиманом Минобороны: российский «Град» ударил по скоплению ВСУ под Красным Лиманом

Фото: МО РФ

Военнослужащие расчета РЗСО «Град» Центрального военного округа поразили районы скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении, сообщает Минобороны. В оборонном ведомстве отметили, что противник был уничтожен залпом с расстояния в 10 км.

Произведя комплекс мероприятий по развертыванию боевой машины из походного положения в боевое, артиллеристы произвели наведение машины на цель и реактивными снарядами калибра 122 миллиметра залпом произвели уничтожение противника на дистанции около 10 километров, — рассказали в Минобороны.

Затем расчет «Града» вернулся на перезарядку, что занимает у него не более десяти минут, уточнил командир расчета с позывным Винни. Командир батареи РСЗО «Град» с позывным Спонсор добавил, что цели удалось поразить почти на 90%.

У нас работа идет по «площадям». Цели — скопления техники, личного состава, склады противника — крупные цели, — пояснил он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» российской группировки войск «Запад» уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab ВСУ. Столкновение произошло на Купянском направлении зоны СВО. Польская гаубица Krab калибра 155 мм была уничтожена в ходе контрбатарейной борьбы.