Армия Украины потеряла до 320 солдат и танк Leopard под Донецком

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины потеряли до 320 военнослужащих в ходе боев на Донецком направлении, заявили в пресс-службе Министерства обороны России. По данным ведомства, украинская армия также лишилась немецкого танка Leopard 2A5, переданного Киеву западными партнерами. Также были уничтожены еще девять танков неуточненной модели, две боевые машины пехоты, шесть бронемашин, 12 автомобилей и одна боевая машина зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10».

Противник потерял до 320 военнослужащих убитыми и ранеными, десять танков, в том числе один Leopard 2А5, — говорится в ежедневной сводке российского оборонного ведомства.

В пресс-службе Минобороны РФ также подчеркнули, что бойцам российской группировки «Южная» удалось отразить по меньшей мере шесть атак противника. Командование ВСУ направило в бой штурмовиков 22-й механизированной бригады, однако им так и не удалось выполнить поставленную задачу и взять российские позиции в районе Клещеевки. В ходе контрбатарейной борьбы противник также лишился двух артиллерийских систем М777 производства США и одной польской установки Krab.

Средства противовоздушной обороны также сбили украинский самолет Су-75, замеченный в районе населенного пункта Ивановка (Харьковская область). Кроме того, за последние сутки системы ПВО Вооруженных сил России успешно перехватили шесть британских ракет Storm Shadow и пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS, произведенных в США.

Военкоры Telegram-канала «Иди и смотри» ранее заявили, что российская армия развивает наступление по направлению к Часову Яру. По их словам, армии России удалось занять центр населенного пункта Богдановка.