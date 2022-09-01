Сорвана попытка наступления ВСУ на Харьковском направлении Минобороны РФ: военные сорвали наступление ВСУ на Харьковском направлении

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вооруженные силы РФ сорвали наступление украинских бойцов на Харьковском направлении, потери украинской стороны составили не менее 50 человек, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского Минобороны. В ведомстве уточнили, что по оставшимся украинским военнослужащим открыли огонь бойцы нацбатальона «Кракен», большинство погибли.

В результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Русские Тишки сорвана попытка наступления ВСУ на Харьковском направлении. <...> Оставшиеся в живых военнослужащие бригады в количестве 56 человек предприняли попытку отхода в направлении Харькова, — говорится в сообщении.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об уничтожении украинского десанта, высадившегося 1 сентября рядом с Запорожской АЭС. По его словам, ВСУ пытались таким образом сорвать миссию МАГАТЭ на станцию.

Ранее Минобороны России заявило, что две диверсионные группы ВСУ до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции.