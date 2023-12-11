Армия России нанесла удары по складам с оружием ВСУ под Чернобаевкой

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России нанесли удары по военным складам украинской армии, расположенным в Херсонской области, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По данным ведомства, склады находились в районе населенного пункта Чернобаевка. Цели были поражены оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России, а также артиллерийскими подразделениями.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены два склада вооружения в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области, — говорится в сообщении.

Представители пресс-службы министерства также подчеркнули, что артиллеристы и летчики поразили скопления живой силы противника в 107 районах проведения СВО. Средствами противовоздушной обороны были уничтожены 24 беспилотника ВСУ, замеченных на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Всего с момента начала СВО армия Украины потеряла свыше 9,6 тысячи беспилотных летательных аппаратов.

Военный журналист Алексей Борзенко ранее заявил, что Вооруженные силы Украины страдают от нехватки боеприпасов. По его словам, военные вынуждены экономить снаряды, о чем свидетельствует снижение интенсивности обстрелов российских позиций из гаубиц.