Армия России нанесла удар по складу авиационного вооружения ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли удар по складу авиационного вооружения армии Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, на складе также хранились боеприпасы. Цель удара была достигнута, объект уничтожен. Отмечается, что точное местоположение объекта не раскрывалось. Предполагается, что он мог быть расположен на территории Днепропетровской области, где ранее прозвучали взрывы.

Как сообщалось ранее, штурмовые подразделения российской армии успешно заняли опорный пункт противника на Купянском направлении. В Минобороны РФ подчеркнули, что в ходе боя были разгромлены две роты Вооруженных сил Украины. Противник предпринял по меньшей мере девять попыток контратаковать, однако российские военные успешно отбили их при поддержке танков и артиллерии. Также солдатам удалось уничтожить боевые бронированные машины ВСУ «Козак».

Артиллеристами армии России также был нанесен удар по местоположению 155-мм орудия FH-70 иностранного производства. Оно было передано Украине западными партнерами в качестве военной помощи. В российском оборонном ведомстве отметили, что ликвидация технических средств и вооружений ВСУ прошла максимально быстро и с минимальным расходом боеприпасов.