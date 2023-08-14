Российские военные нанесли удар по складам с безэкипажными катерами ВСУ

Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Вооруженные силы России нанесли удар по украинским предприятиям по производству безэкипажных катеров, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, в ходе атаки также уничтожены склады, на которых хранились морские дроны ВСУ. Они должны были применяться для совершения террористических актов. Отмечается, что удары наносились высокоточным оружием большой дальности.

Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, — добавили в Минобороны России.

Как сообщалось ранее, российская армия нанесла серию ударов по Казачьей Лопани, где располагались подразделения Вооруженных сил Украины. Среди украинских солдат много погибших и раненых, обстрел позиций ВСУ продолжается. Также военнослужащим армии РФ удалось занять два украинских опорных пункта на Купянском направлении. В ходе боев российские штурмовые отряды разгромили до взвода пехоты противника в районе села Ольшана.

Руководитель пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские артиллеристы успешно отразили две атаки украинских сил на Сватовском направлении. По его словам, участие в атаках принимали штурмовые группы 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника составили до 10 человек.