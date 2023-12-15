Армия России нанесла 40 ударов по аэродромам и складам ВСУ с начала недели

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы России нанесли 40 ударов по военной аэродромной инфраструктуре украинской армии с начала недели, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, удары также наносились и по складам с боеприпасами, предназначенным для подразделений ВСУ. Отмечается, что цели были поражены высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами.

В период с 9 по 15 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 40 групповых ударов <...> по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники противника, — говорится в сообщении пресс-службы российского оборонного ведомства.

Помимо аэродромов и складов ВСУ, целями для ударов также стали пункты размещения подразделений противника. В частности, были поражены пункт размещения бойцов штурмовой бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и место дислокации иностранных наемников.

Военный корреспондент Александр Сладков ранее заявил, что российские войска имеют успех на Кураховском направлении в ДНР. По его словам, Курахово — это важный логистический узел армии Украины на данном участке линии боевого соприкосновения. В Минобороны РФ пока не подтвердили данную информацию.