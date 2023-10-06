Армения попросила Россию о помощи с бензином МИД РФ: Москва передаст Еревану 15 тысяч тонн бензина

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Россия организует поставку 15 тысяч тонн бензина и 20 тысяч тонн дизельного топлива в Армению, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ. Москва начала поставки необходимых республике нефтепродуктов в ответ на обращение армянского руководства.

Речь идет о 15 тыс. тонн бензина и 20 тыс. тонн дизельного топлива. Как стало известно из запроса партнеров, ситуация в этой сфере в Армении складывается непростая. Страна почти выбрала утвержденный на текущий год баланс. Впереди — осенне-зимний период, — говорится в заявлении.

В МИД отметили, что поддержка России окажется весьма своевременной и полезной. Несмотря на введение 21 сентября правительством РФ временного запрета на вывоз товарного бензина и дизельного топлива из нашей страны, российская сторона пошла навстречу союзникам в рамках подписанного в декабре 2013 года межправительственного соглашения.

В Министерстве территориального управления и инфраструктур Армении заявили ArmenPress, что Ереван никогда не просил Москву бесплатно поставлять дизельное топливо или бензин.

Ранее представительство Россотрудничества открыло в Ереване специальный штаб по координации усилий по содействию армянам Карабаха. Российские дипломаты из передовой группы работают в приграничной зоне.