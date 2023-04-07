Аркадия Бабченко признали иноагентом Минюст РФ включил журналиста Бабченко в список иноагентов за сбор средств для ВСУ

Фото: Global Look Press

Аркадий Бабченко

Минюст России включил в список иностранных агентов журналиста Аркадия Бабченко. Поводом для включения в реестр стал сбор средств для украинских войск и распространение фейков о российской власти, сообщили на сайте ведомства. Также в реестр включили ООО «Хроникер», учрежденное журналистом Владимиром Рувинским (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Бабченко осуществлял сбор средств в поддержку ВСУ, распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике. Проживает за пределами Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Бабченко известен инсценировкой собственного убийства в результате покушения на Украине, куда он переехал из России в 2017 году. После объявления о гибели журналиста в мае 2018 года на следующий день Бабченко появился на публике и заявил, что это была операция СБУ.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил лишить иноагентов возможности получать доходы из источников в России. Политик привел в пример уехавшего из России писателя Бориса Акунина, «проклинающего страну и спецоперацию», по чьим книгам продолжают снимать сериалы.