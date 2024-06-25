Арест Шойгу и Герасимова: в чем их обвиняют, чего требует МУС

Фото: kremlin.ru

Международный уголовный суд выписал ордера на арест экс-министра обороны России Сергея Шойгу и главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. В чем их обвиняют, что им грозит теперь?

В чем обвиняют Шойгу и Герасимова

Палата предварительного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест секретаря Совбеза РФ и начальника Генштаба. Решение вынесено «в контексте ситуации на Украине». При этом содержание ордеров объявлено «секретным» в целях защиты свидетелей и обеспечения безопасности расследования, отмечает орган. Раскрыты были лишь те части обвинения, которые посчитали нужными в суде.

«Два ордера на арест были выданы на основании ходатайств, поданных обвинением. Есть основания полагать, что двое подозреваемых несут ответственность за ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года. Имеются основания полагать, что удары были направлены против гражданских объектов, а для объектов, которые могли квалифицироваться как военные, ожидаемый побочный ущерб гражданскому населению был явно чрезмерным по сравнению с ожидаемым военным преимуществом. Имеются основания полагать, что подозреваемые умышленно причинили большие страдания, серьезные телесные повреждения [и ущерб] психическому и физическому здоровью и должны нести таким образом уголовную ответственность за преступление против человечности», — утверждается на сайте МУС.

Кого ранее арестовал МУС

Ранее в марте 2024 года МУС выдал ордера на арест генерал-лейтенанта ВКС РФ Сергея Кобылаша и бывшего командующего Черноморским флотом адмирала ВМФ РФ Виктора Соколова.

Поводом для их ареста МУС также назвал удары по украинской критической инфраструктуре.

«У всех войн есть правила. Эти правила касаются всех без исключения», — объявил прокурор МУС Карим Хан.

По его словам, МУС будет добиваться содействия от властей России. РФ не признает полномочий Международного уголовного суда.

Весной 2023 года МУС выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кремль назвал это решение ничтожным с правовой точки зрения. МУС обвиняет Путина и Белову в «незаконной депортации детей» с территории Украины из зоны боевых действий.

Читайте также:

Израиль накажут за Газу? В чем обвиняют Нетаньяху, что сделает МУС

В РФ начались чистки? Что с чиновниками «Дагэнерго», Ивановым, Стригунковой

Что за особняк за миллиард нашли у экс-министра Иванова? Реакция Кремля