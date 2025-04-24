Арефьев отреагировал на призыв покинуть пост из-за слов о собачниках Депутат Арефьев отказался комментировать вопрос о его возможной отставке

Фото: АГН «Москва»

Николай Арефьев

Депутат Госдумы Николай Арефьев заявил, что его не интересует вопрос лишения мандата после призывов «сжигать собачников». Так в разговоре с NEWS.ru он отреагировал на инициативу общественных деятелей Татарстана.

Меня этот вопрос не интересует, — сказал Арефьев.

Ранее стало известно, что общественники Татарстана направили коллективное обращение Генпрокурору России Игорю Краснову после высказываний Арефьева, который предложил «облить всех собачников бензином и сжечь». По словам адвоката Лаврентия Сичинава, активисты намерены отобрать мандат у парламентария.

До этого стало известно, что депутаты Курской областной думы сложили полномочия коллеги Максима Васильева, давшего показания против экс-губернатора региона Алексея Смирнова. Такое решение было принято на основании письменного заявления Васильева.

Верховный суд России ранее отклонил жалобу экс-депутата Госдумы Юрия Напсо, лишенного полномочий из-за частых прогулов. Суд отказался принять заявление парламентария, который оспаривал решение о своем досрочном отстранении. Напсо не посещал заседания нижней палаты парламента в течение почти двух лет, причем более 200 дней отсутствия у него не имели уважительных причин.