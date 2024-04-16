Апты Алаудинов получил новую должность Кадыров: Алаудинов назначен замначальника Главного управления по ВПР

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Апти Алаудино

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назначен заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны страны, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Он уточнил, что офицер освобожден от ранее занимаемой должности замкомандующего вторым армейским корпусом ВС РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Указом президента РФ дорогой брат, генерал-майор командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, назначен заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ, — написал Кадыров.

Ранее сообщалось, что российский лидер освободил от обязанностей посла в Румынии Валерия Кузьмина. Как следует из указа президента, на эту должность назначен Владимир Липаев.

До этого Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству единогласно поддержал кандидатуру замглавы Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность нового председателя суда. Вопрос об этом будет рассмотрен на пленарном заседании Совфеда 17 апреля.

Также 16 апреля стало известно, что новым мэром Новосибирска назначен бывший вице-президент ПАО «Ростелеком» и вице-губернатор области Максим Кудрявцев. Такое решение было принято во время сессии городского совета депутатов.