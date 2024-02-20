Apple оплатила рекордный антимонопольный штраф в России ФАС: Apple оплатила крупнейший штраф в размере 906 млн рублей в 2023 году

Фото: Karl F. Schöfmann/imagebroker.com/Global Look Press

Американская корпорация Apple стала рекордсменом по сумме оплаченного антимонопольного штрафа в России в 2023 году, сообщила Федеральная антимонопольная служба РФ в своем Telegram-канале. Компания выплатила 906 млн рублей по требованию ведомства.

В ФАС уточнили, что основанием для штрафа послужило доминирующее положение Apple на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS. Российская служба пришла к выводу, что компания злоупотребила своими позициями.

В общем за прошлый год в российский бюджет поступили 5,8 млрд рублей в качестве антимонопольных штрафов. По данным ФАС, 2,4 млрд рублей из этой суммы составили взыскания, назначенные центральным аппаратом службы, а оставшаяся часть — ее территориальными органами.

Ранее Financial Times сообщило, что Евросоюз планирует наложить на Apple первый в истории штраф в размере €500 млн за нарушение антимонопольного закона о доступе к стримингам. По данным издания, Еврокомиссия выясняла, блокировала ли компания возможность уведомлять владельцев iPhone о более дешевых музыкальных сервисах вне App Store. О штрафных санкциях за нарушение правил ЕС по усилению конкуренции может быть объявлено в начале марта.