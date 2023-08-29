«Апокалипсис все ближе»: Медведев отреагировал на планы Киева бить по Крыму Медведев назвал согласие стран Запада на удары по Крыму соучастием в конфликте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заявления властей Украины о том, что они согласовали нанесение ударов по российским территориям со странами Запада, являются прямым юридическим доказательством участия стран НАТО в конфликте против России, заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что данный факт «рафинированный casus belli», то есть формальный повод для объявления войны.

Рафинированный casus belli, и для России возможность действовать в рамках jus ad bellum (лат. «право войны». — NEWS.ru) против всех и каждого в странах НАТО. Печально, увы. Предсказания Апокалипсиса все ближе, — написал Медведев.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ ранее заявил, что власти Украины пытаются вести подсчет российского вооружения. По его мнению, такие действия соответствуют логике «страны-паразита». Медведев подчеркнул, что Киев уже привык поступать таким образом, так как он регулярно получает вооружения от западных партнеров. В случае если Евросоюз и США прекратят поставлять на Украину танки, гаубицы и иное вооружение, конфликт быстро закончится поражением Киева, подытожил он.

До этого Медведев заявлял, что страны НАТО ведут полноценную и кровавую войну против России руками Украины. По его мнению, в конечном счете Киев ждет такое же поражение, которое было нанесено Тбилиси в ходе событий августа 2008 года.