Антонов заявил о сорванных планах Запада нанести поражение России

Фото: Ministry of Foreign Affairs of Russia/Global Look Press

Анатолий Антонов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что планы стран Запада нанести поражение Москве сорвались. Сейчас это очевидно, отметил он на торжественном собрании в дипмиссии по случаю Дня дипломатического работника, сообщает РИА Новости.

На нас ополчился весь западный мир. Однако уже сегодня ясно, что планы нанести стратегическое поражение нашей стране сорваны, — подчеркнул дипломат.

По его словам, Россия перестроила экономику, усилила свою военную мощь и активизировала сотрудничество с большинством государств. Ей по-прежнему трудно из-за экономических санкций, но она не отказывается от своих целей. Главной из них Антонов назвал формирование демократического миропорядка, основанного на равенстве и соблюдении международного права.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что вероятная отправка США танков M1 Abrams на Украину может стать очередной вопиющей провокацией в отношении России. Он подчеркнул, что если Штаты решатся на подобный шаг, оправдать его аргументами об оборонительных вооружениях уже не получится.