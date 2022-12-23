Антонов заявил о риске военного столкновения России и США

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Вероятность военного столкновения России и США из-за конфликта на Украине очень высока, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По словам дипломата, Соединенные Штаты ведут военные действия на территории Украины «чужими руками», передает ТАСС.

США ведут войну чужими руками против России на украинской территории, риск столкновения между двумя государствами высок, — сказал Антонов.

Он сравнил состояние диалога Вашингтона и Москвы с ледниковым периодом. Однако дипломат подчеркнул, что США не намерены полностью разрывать отношения, осознавая последствия такого шага. Он добавил, что американская и украинская стороны не готовы к примирению и нацелены лишь на продолжение конфликта.

Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев отметил, что Москва предупредила США о разрыве дипломатических отношений, если Вашингтон доведет текущую ситуацию до прямого столкновения между странами. Дипломат добавил, что именно Вашингтон виновен в попытке изолировать Россию. По его словам, Москва не собирается терпеть «злонамеренных провокаций».

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что президент США Джо Байден готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, если Москва проявит серьезную готовность к переговорам. Он добавил, что еще одним условием для встречи станет проведение консультаций с Украиной.