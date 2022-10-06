Антонов заявил, что в США никто не настроен на диалог с Россией Посол в Вашингтоне Антонов: никто в США не настроен на диалог с Россией

Фото: Pavel Bednyakov/Xinhua/Global Look Press

Анатолий Антонов

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия окончательно обрела для Вашингтона статус противника. В настоящее время никто в США не настроен на диалог с ней, отметил дипломат в эфире Первого канала.

Конечно, горько, что в Вашингтоне никто сегодня не говорит о стабилизации или развитии двухсторонних отношений. Россия здесь однозначно обрела статус противника, одного из тех самых монстров, которых надо уничтожать, — подчеркнул посол.

По его словам, в Вашингтоне поставили задачу истощить Россию, поставить ее на колени, заставив выполнять требования Запада. Сейчас в США оказались замороженными «все сферы взаимодействия, начиная с культуры, спорта».

Сегодня у нас остались лишь крохи того богатого наследия, которое мы получили от наших предшественников, — констатировал Антонов.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что, говоря о допустимости ударов западным оружием по ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям Украины, США подходят к опасной грани. По его словам, дипломатический поиск путей урегулирования ситуации в регионе при таком положении вещей значительно осложняется.