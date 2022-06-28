Антонов заявил, что США подталкивают Киев к массовым убийствам украинцев Посол Антонов: в США своими шагами подталкивают Киев к массовым убийствам мирных украинцев

Фото: Bai Xueqi/XinHua/Global Look Press

Анатолий Антонов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США, продолжая поставлять Киеву вооружения и разведданные, подталкивают киевский режим к массовым убийствам мирных граждан. По его словам, в Белом доме всё ещё не могут «трезво оценивать» опасность, которую несут такие шаги, сообщается в Telegram-канале посольства.

Если раньше поставлялись ПЗРК и ПТРК, то дело дошло до тяжёлой артиллерии, РСЗО и, по всей видимости, средств ПВО. Более того, американцы делятся с ВСУ разведданными. Консультируют, как действовать на поле боя. По сути, своими провокационными шагами Вашингтон подталкивает киевский режим к массовым убийствам мирного населения, — отметил российский дипломат.

По его мнению, «безоглядное и безответственное накачивание Украины оружием» закручивает спираль конфликта. Из-за этого растут угрозы дальнейшей эскалации, последствия которой непредсказуемы. Кроме того, в США попустительствуют отправке наемников в Киев. Такие шаги Белого дома создают новые риски в отношениях между крупнейшими ядерными державами, считает Антонов.

Ранее стало известно, что доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин заявил: Европа медлит с поставками оружия Украине из-за опасений перед Россией. Кроме того, у Германии, Франции и Италии нет такого военно-промышленного комплекса, как у США, добавил он.