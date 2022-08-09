Антонов заявил, что США подливают масло в огонь конфликта на Украине Посол Антонов: США продолжают «подливать масла в огонь» конфликта на Украине

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Анатолий Антонов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США продолжают «подливать масла в огонь» украинского конфликта. По его словам, это выражается в выделении дополнительной помощи Киеву, сообщается в Telegram-канале посольства.

Вашингтон продолжает «подливать масла в огонь» украинского конфликта. Выделение на эти цели дополнительно 1 миллиарда долларов подтверждает, что США не намерены прислушиваться к голосу разума и не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса, — подчеркнул посол.

Антонов добавил, что США «всё больше втягиваются в конфликт». Причем Вашингтон в противостоянии с Россией становится всё ближе к опасной черте.

Ничего хорошего для мира и безопасности такая линия не даст, а лишь продлит агонию украинского режима, — считает дипломат.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты передадут Украине еще $5,5 млрд. По данным Reuters, Минфин выделит $4,5 млрд, а Пентагон — $1 млрд. Таким образом, общий объем финансовой помощи Вашингтона для Киева составит $9,5 млрд. Отмечается, что сумма будет передана украинской стороне частями.