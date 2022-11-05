Антонов заявил, что США не смогут «отменить» Россию Посол Антонов: в США должны осознавать невозможность «отменить» Россию

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в США должны осознавать невозможность «удалить» или «отменить» Россию. По его словам, в Москве убеждены, что диалог с Вашингтоном необходим, это в двусторонних интересах, и в интересах всего мира, сообщает РИА Новости.

Политика нынешних властей США направлена на то, чтобы выгнать Россию отовсюду. Но невозможно удалить или отменить Россию, — подчеркнул Антонов.

Он признал, что в настоящее время Вашингтон не хочет говорить с Москвой. По мнению посла, в среднесрочной перспективе улучшение российско-американских отношений не просматривается.

При этом две великие ядерные державы, от «которых зависит мир на планете», могли бы решить многое, считает Антонов.

У нас очень много вопросов, которые мы могли бы решать, и в области стратегической стабильности, и в области нераспространения ядерного оружия, информационной безопасности, изменения климата, — перечислил он.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что в Конгрессе США и после промежуточных выборов сохранится «русофобский консенсус». По его словам, при этом в России готовы работать с США. В посольстве готовы к возобновлению контактов с США по любой линии, но упрашивать американцев никто не будет, добавил он.