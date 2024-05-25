Антонов заявил, что США не хотят прекращения конфликта на Украине

Фото: МО РФ

Руководство США в очередной раз демонстрирует отсутствие заинтересованности в прекращении боевых действий на Украине, заявил посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале диппредставительства, Белый дом не задумывается о будущем российско-американских отношений. Дипломат призвал власти США прекратить попытки «продлить агонию прирученного режима» в Киеве.

[Призываем] прекратить попытки продлить агонию прирученного [украинского] режима. Отказаться от иллюзорных планов нанести нам стратегическое поражение. Никто в Вашингтоне даже не задумывается о будущем российско-американских отношений, — сказал Антонов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сообщил о выделении США Киеву очередной партии оружия на $275 млн. По его словам, в новый пакет войдут снаряды для систем HIMARS, артиллерии и противотанковые средства. Он добавил, что выделенная ранее помощь Украине уже «достигла линии фронта», а новая будет отправлена в сжатые сроки.

Ранее политолог Сергей Марков предположил, что президент США Джо Байден не посетит конференцию по Украине в Швейцарии, поскольку американский лидер будет собирать деньги на избирательную кампанию. По его мнению, это настоящая сенсация. Данный расклад говорит о том, что конференция в Швейцарии по Украине почти проваливается.