Антонов заявил, что попытки США истощить Россию закончатся провалом Антонов: Западу следует думать о переговорах, а не накачивать Украину оружием

Фото: Pavel Bednyakov/Xinhua/Global Look Press

Анатолий Антонов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США не смогут истощить Россию поддержкой Украины. Западу следует искать переговорное решение, а не накачивать Киев оружием, отметил он в беседе с РИА Новости.

В связи с новыми решениями американской администрации о дополнительных поставках вооружения Украине хотелось бы подчеркнуть, что наши так называемые партнеры продолжают ошибочную политику, думая о том, что решить проблему можно на поле боя. Все больше и больше тратят сил, средств, а теперь уже и подтягивают вооруженные силы к российским границам, ситуация складывается крайне тревожная, — подчеркнул дипломат.

По его словам, Россия борется не с украинцами, а с объединенным Западом, пытающимся «подорвать устои российского государства». Сейчас Москву хотят истощить, вытянув все экономические и военные ресурсы. Надеются, по словам посла, что после Россия уже никогда не сможет разговаривать с Западом на равных. Однако победа будет за Россией, считает Антонов.

От того, что Киеву поставляется оружие ситуация не улучшается, и на поле боя проблема не решится. Москва и Вашингтон должны сделать шаги навстречу друг другу, как это было во времена Карибского кризиса, когда именно так получилось решить проблему, заключил посол.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что в США должны осознавать невозможность «удалить» или «отменить» Россию. По его словам, в Москве убеждены, что диалог с Вашингтоном необходим, это в двусторонних интересах, и в интересах всего мира.

Он признал, что в настоящее время Вашингтон не хочет говорить с Москвой. По мнению посла, в среднесрочной перспективе улучшение российско-американских отношений не просматривается.