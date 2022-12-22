Антонов заявил, что западное оружие систематично уничтожается на Украине Антонов заявил, что западное оружие систематично уничтожается на Украине российскими военными

Фото: МО Украины

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в ответ на намерение США предоставить Киеву системы Patriot заявил, что западное оружие систематично уничтожается на Украине армией РФ. При этом он выразил обеспокоенность по поводу того, что ЗРК станут обслуживать специалисты с Запада, сообщает РИА Новости.

Думаю, все прекрасно понимают, какая судьба может ожидать персонал, который станет управлять данными комплексами на территории Украины, — подчеркнул посол.

Антонов напомнил, что Москва много раз пыталась воззвать к здравому смыслу, объясняя пагубность провокационных действий США. Они ведут к эскалации, последствия которой невозможно даже вообразить, уточнил посол. Он добавил, что вызывают глубокую озабоченность рассуждения о гипотетической поставке Киеву ракет ATACMS и ударных беспилотников дальнего радиуса действия.

Дипломат возложил на США всю полноту «ответственности за развязывание украинского конфликта в 2014 году».

Все эти годы Вашингтон упорно не обращал внимания или делал вид, что не замечает бесчеловечных преступлений киевского режима по отношению к русскому населению Украины, — заключил Антонов.

Ранее дипломат заявил, что визит в США украинского президента Владимира Зеленского показал истинное лицо американской политики. По его словам, поездка Зеленского стала объявлением о необходимости довести конфликт вокруг Украины до полной победы над Россией.