Антонов заявил, что НАТО проявила стремление к конфронтации Антонов: саммит НАТО указал на цель Альянса собрать больше войск у границ России

Фото: Pavel Bednyakov/Xinhua/Global Look Press

Анатолий Антонов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе показал нацеленность военного блока к сосредоточению большого числа войск на границах России. Москве «отступать некуда», отметил дипломат, чьи слова приводятся в Telegram-канале российской дипмиссии.

Встреча в Вильнюсе продемонстрировала нацеленность блока сконцентрировать все больше войск на российских рубежах. Нам отступать некуда. Агрессивные решения саммита не пошатнут уверенность России в правильности своих действий. У нас нет никаких сомнений в том, что задачи СВО будут полностью выполнены, — подчеркнул Антонов.

Он добавил, что прозвучавшие в Вильнюсе заявления также подтвердили антироссийскую заряженность Североатлантического альянса. На борьбу с Москвой брошены все ресурсы блока, считает Антонов. По его мнению, при этом в Белом доме бездоказательно стараются возложить на Россию ответственность за кризис архитектуры безопасности в Европе. В Вашингтоне все никак не могут смириться с утратой глобального лидерства, отметил посол.

Ранее первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе является большим спектаклем. По его словам, режиссеры перформанса находятся в Вашингтоне, а решения Альянса не несут угрозу России.