Антонов: в России видят угрозу распространения ценового потолка на газ Антонов: в России допускают скорое распространение ценового потолка на газ и другие товары

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Анатолий Антонов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что механизм ценовых ограничений, который США и их союзники намерены опробовать на российской нефти, может позже распространиться на другие интересующие Запад товары. При успехе нынешней инициативы потолок цен могут ввести на газ и металлы, отметил он в беседе с изданием National Interest.

Рецепт сохранения лица, разработанный Министерством финансов США, так называемый ценовой потолок на российскую нефть, ведет мировую экономику в еще более темные закоулки этого своего рода кносского лабиринта. В то же время обещанная нить Ариадны — наша готовность продавать черное золото в убыток — не что иное, как миф с самого начала. Мы не будем обеспечивать благосостояния других за свой счет, — подчеркнул Антонов.

Он напомнил, что страны, которые решатся использовать ограничительный механизм, останутся без российских поставок.

По словам дипломата, термин «подорожание Путина» придумали в Белом доме, поэтому цены на топливо выросли не из-за России, а из-за «квази-крестового похода» США на углеводородную энергетику.

Сейчас антироссийские санкции болезненно бьют по тем, кто их вводил, считает Антонов. Он указал, что число санкционных раундов постоянно растет, при этом расплывчатые секторальные и торговые ограничения постоянно дополняются прямыми запретами.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что антироссийские санкции Вашингтона не только противоречат национальным интересам США, но и препятствуют восстановлению глобальной экономики. Дипломат при этом добавил, что «твердолобость» Белого дома в этом вопросе уже не удивляет.