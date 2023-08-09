Антонов уличил США в попытке уйти от ответственности по зерновой сделке Посол РФ: США хотят уйти от ответственности за сбои в работе стамбульских договоренностей

Фото: Russian Embassy in the USA/via Globallookpress.com

Вашингтон проводит информационную кампанию с целью избежать ответственности за системные сбои в работе стамбульских договоренностей, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, чьи слова опубликованы в Telegram-канале российского диппредставительства. По мнению дипломата, Штаты таким образом давят на развивающиеся страны, чтобы возобновить сделку.

Попытки Вашингтона оказать давление на развивающиеся страны с тем, чтобы убедить РФ вернуться в зерновую сделку, являются частью информкампании по искажению реального положения дел. Таким образом здесь пытаются самоустраниться от ответственности за системные сбои в работе взаимоувязанных стамбульских договоренностей. Сместить фокус внимания широкой общественности с того, что вывоз зерна с территории Украины не соответствовал изначально заявленным гуманитарным целям, — заявил Антонов.

Он добавил, что различные «уговоры» по восстановлению «Черноморской инициативы» «лишены всякого смысла». При этом Россия оставляет дверь для восстановления зерновой сделки открытой. От США и их союзников требуется «не на словах, а на деле устранить перекосы в реализации пакетных сельхозсоглашений», включая «барьеры для доступа российского агроэкспорта на мировые рынки».

Ранее руководитель санкционного департамента Госдепа Джеймс О’Брайен заявил, что Вашингтон попросил Россию назвать условия для возобновления черноморской зерновой сделки. По его словам, США уже выразили готовность «содействовать в решении любого из этих вопросов».

В ответ на это представитель МИД России Мария Захарова объяснила Госдепу, что требования Москвы по возобновлению зерновой сделки заключаются в выполнении второй части пакетной договоренности «Черноморская инициатива», которая зафиксирована на бумаге и заверена генсеком ООН Антониу Гутерришем. Дипломат подчеркнула, что эта информация есть на сайте внешнеполитического ведомства РФ.