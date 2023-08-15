Антонов указал на злоупотребление США председательством в АТЭС

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Вашингтон использует свое председательство в АТЭС с целью дискриминации России в работе форума. США отказывают российским делегатам в выдаче виз и мешают им подключиться к мероприятию по видеосвязи, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

В контексте взаимодействия по линии АТЭС картина крайне негативная. Отмечаем абсолютную неприемлемость действий Вашингтона как текущего председателя этой авторитетной многосторонней площадки в рамках проходящей в Сиэтле третьей серии мероприятий старших должностных лиц форума, — сказал дипломат.

По его словам, США таким образом «снова грубейшим образом злоупотребляют статусом принимающей стороны», дискриминируя Россию. Представителям сразу нескольких министерств и ведомств не выдали выездные визы.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США планируют работать с Россией для обеспечения ее «надлежащего участия» в осеннем саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. Вашингтон в преддверии мероприятия также будет активно сотрудничать с Гонконгом, Китаем и всеми экономиками стран АТЭС, заверила она.