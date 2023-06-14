Антонов: США все сильнее втягиваются в украинский конфликт

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анатолий Антонов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США все глубже втягиваются в пучину украинского кризиса. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, тем самым обстановку на Украине подталкивают к еще большей трагедии.

Соединенные Штаты все глубже втягиваются в пучину украинского кризиса. Продолжают подталкивать обстановку на востоке Украины к еще большей трагедии. Заставляют десятки стран поставлять оружие и боеприпасы режиму Зеленского, — отметил Антонов.

Так он отреагировал на сообщение о новом пакете военной помощи США Киеву, оцениваемому в 325 миллионов долларов. Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что Вашингтон не намерен отказываться от магистральной цели — нанести РФ стратегическое поражение на поле боя.

Ранее Антонов сообщил, что США не заинтересованы в поиске переговорных решений по Украине. Они требуют от Киева результатов на поле боя любой ценой, считает он.