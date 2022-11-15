Антонов: США продолжают охоту за россиянами в третьих странах Антонов назвал практику охоты США за россиянами в третьих странах неприемлемой

Фото: Pavel Bednyakov/Xinhua/Global Look Press

Анатолий Антонов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США не прекращают охоту за россиянами в третьих странах. По его словам, такая практика является неприемлемой.

Что касается ареста или задержания наших граждан в третьих странах, то мы неоднократно заявляли, что категорически выступаем против политики США охоты за россиянами в различных странах мира, — подчеркнул дипломат.

Антонов добавил, что в настоящее время американцы не остановились, а продолжают действовать в этом направлении.

Ранее Анатолий Антонов посетил бизнесмена Виктора Бута, отбывающего заключение в тюрьме Мариона, штат Иллинойс. По словам дипломата, россиянин, который изначально был задержан полицией в Таиланде, тоскует по семье и хочет вернуться на родину. Известно, что Москва и Вашингтон ведут диалог по поводу возможного обмена граждан США, отбывающих наказание в России, на россиянина Виктора Бута.