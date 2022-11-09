Посол России в США сравнил уровень русофобии по стране Посол России в США Антонов: уровень русофобии в США снижается по мере удаления от Вашингтона

Фото: Shutterstock

Вашингтон, США

Уровень русофобии в США неодинаков. Наиболее высок он в Вашингтоне, а чем дальше от столицы, тем ниже негативное отношение к РФ среди американцев, рассказал РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.

Исходя из личного опыта могу сказать: чем дальше от Вашингтона, тем меньше русофобии, — цитирует агентство дипломата.

При этом Антонов отметил, что Америка — страна гостеприимная и очень интересная.

Ранее посол рассказал, что американские власти постоянно придумывают новые ограничения для российских дипломатов. В частности, в последнее время Госдепартамент требует от сотрудников посольства РФ в Вашингтоне сообщать точный маршрут, если он планируют выезжать за пределы американской столицы. При этом ведомство без объяснений причин может такую поездку запретить.

Антонов также указывал, что сотрудники Госдепартамента США отказываются принимать российских дипломатов, а если и делают это, то возле здания на скамейке. По его словам, сейчас общение с представителями внешнеполитического ведомства США ведется по переписке.