Антонов: Россия готова гарантировать безопасность судов с зерном с Украины Антонов заявил о готовности России гарантировать безопасность судов с зерном с Украины

Фото: Nick Zonna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва готова гарантировать безопасность движения судов с зерном из контролируемых Украиной портов. При этом Россия не станет использовать открытые коридоры в интересах своей спецоперации, отметил он в англоязычной статье, которую опубликовал National Interest.

Дипломат отверг обвинения в том, что Россия якобы препятствует судоходству. По словам Антонова, помехи создали власти Украины, которые установили около 420 морских мин устаревшей конструкции.

Успех может быть достигнут только при условии, что украинские власти согласятся конструктивно сотрудничать по этому вопросу. Им следует начать с уборки мин, которые они установили, — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что украинское зерно также можно вывозить, используя порты на Чёрном и Азовском морях, контролируемые Россией. Есть и наземные маршруты, в частности через Белоруссию, указал посол.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон 16 июня в Киеве заявил: Евросоюз призывает Россию принять инициативу ООН по разблокированию портов Украины, чтобы появилась возможность вывозить из страны зерно морским путем. Макрон также отметил, что в мире наступает настоящий продовольственный кризис.