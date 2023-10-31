Антонов рассказал о реакции Вашингтона на беспорядки в Махачкале Антонов: реакция США на беспорядки в Махачкале выдает попытку подорвать строй РФ

Фото: MFA Russia/Global Look Press

США надеется пошатнуть этноконфессиональное единство и конституционный строй России, передает ТАСС заявление посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова. По его словам, это доказывает едкая реакция Вашингтона на беспорядки в Махачкале.

Рассматриваем желчную реакцию администрации и местных СМИ на события в Махачкале не иначе как попытку расшатать этноконфессиональное единство Российской Федерации. Здесь, видимо, остались разочарованы тем, что российские органы правопорядка сумели нейтрализовать инспирированные извне риски дестабилизации обстановки, — подчеркнул Антонов.

Дипломат посоветовал Вашингтону уяснить, что конституционный строй, а также межнациональное и межрелигиозное согласие в России всегда отличались крепостью и стойкостью. Поэтому любые попытки пошатнуть эти структуры обречены на провал, заключил Антонов.

Ранее Анатолий Антонов назвал компиляцией домыслов и сплетен доклад разведки США о якобы попытках российской стороны подорвать общественное доверие к избирательным процессам в ряде государств. Он подчеркнул, что российские дипломаты с подобным документом не знакомы, но их не удивляют «подобные инсинуации».