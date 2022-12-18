Антонов рассказал, чем руководствуются США в отношениях с Россией Посол Антонов: США в отношениях с Россией руководствуются намерением самоутвердиться

Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон в отношениях с Москвой руководствуется постоянным желанием самоутверждаться. Все говорит о том, что по Белому дому до сих пор бродят призраки холодной войны, отметил он в беседе с Newsweek.

Кажется, Вашингтону нужно постоянно самоутверждаться через конкуренцию с Россией. Выглядит так, будто призрак Советского Союза до сих пор бродит по властным коридорам американской столицы, а холодная война не закончилась вовсе, — подчеркнул дипломат.

Антонов объяснил это тем, что в крови у США присутствует ген «исключительности». По его мнению, головной болью для Вашингтона стало восстановление авторитета Москвы.

В то же время всегда можно переложить вину за свои проблемы и просчеты на Российскую Федерацию и использовать Россию, чтобы оправдать свои беспрецедентные военные расходы, — предположил дипломат.

Также Антонов отметил, что используя события на Украине Вашингтон делает Европу зависимой от себя и разрушает ее отношения с Россией.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что у США нет желания прерывать двусторонние отношения с Россией. Дипломат уточнил, что российская сторона также исходит из позиции, что не следует прекращать контакты, несмотря на то, что их осталось небольшое количество.