Антонов принял руководителей пацифистского объединения «Старейшины»

Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов провел встречу с руководством организации «Старейшины» (The Elders), объединяющей бывших мировых лидеров. Своей целью в организации называют защиту мира, сообщило в Telegram российское посольство.

Посол Антонов принял в российской дипмиссии представителей международного объединения в области мира, безопасности и защиты прав человека The Elders — председателя организации, экс-президента Ирландии Мэри Робинсон, а также бывших президентов Монголии Цахиагийна Элбэгдоржа и Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, — подчеркивается в сообщении.

Темы, которые обсуждались на встрече в российском посольстве, дипмиссия не раскрыла.

Ранее Анатолий Антонов встретился в Вашингтоне с главой американской дипмиссии в России Линн Трейси, которая готовится выехать в Москву. Подробностей встречи в дипмиссии также не раскрыли.