Антонов предупредил об опасности военной конфронтации между Россией и США Антонов назвал накачку Украины оружием путём к прямой конфронтации между Россией и США

Фото: Tech. Sgt. Patrick Evenson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что накачка Украины вооружениями является путём к конфронтации между Москвой и Вашингтоном. По его словам, элиты США повышают ставки в эскалации напряжённости, желая нанести России стратегическое поражение, сообщает РИА Новости.

Неужели непонятно, что это дорога к прямой военной конфронтации между крупнейшими ядерными державами, чреватой непредсказуемыми последствиями, — подчеркнул дипломат.

Антонов считает, что и «санкционное удушение» России, задуманное в Вашингтоне, также не выходит.

Бездумное введение ограничений только усугубляет положение дел в экономике США. То есть получается, что в антироссийском угаре Вашингтон готов стрелять себе в ногу и одновременно приплясывать. Выглядит абсурдно, — уверен дипломат.

Он добавил, что не существует альтернативы прагматичным отношениям между Россией и США, которым не следует тешить себя иллюзиями о «разгроме» Москвы.

Готовность западных государств учитывать российские озабоченности будет понятна после окончания спецоперации. Однако в тот момент, считает Антонов, в проект по гарантиям безопасности будут внесены изменения, которые позволят адаптировать к реалиям их содержательную часть.

Ранее стало известно, что постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила: запросы Украины по оружию постоянно меняются. Причём этот список меняется почти ежедневно, а тем временем некоторые страны уже близки к исчерпанию своих оружейных запасов.