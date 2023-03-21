Антонов: поставляемое Украине оружие может попасть на черный рынок Антонов: в Москве опасаются, что поставляемое Украине оружие окажется на черном рынке

Фото: Capt. Angelo Mejia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва имеет основания для опасений из-за американской военной помощи Киеву, часть которой может оказаться на черном рынке. Оно может всплыть и у террористов, и кто тогда ответит, задался вопросом дипломат, сообщает РИА Новости.

У нас есть серьезные опасения, что часть продукции военного назначения может оказаться на черном рынке. Где оружие всплывет? Кто понесет ответственность, когда оно попадет в руки каких-нибудь тергруппировок и преступных организаций? — цитирует агентство Антонова.

Посол добавил, что благодаря американской помощи у властей в Киеве складывается ощущение безнаказанности, что провоцирует расширение географии кризиса, а значит, ставит под угрозу безопасность Европы. Также растут риски прямого столкновения России и НАТО, считает Антонов.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что администрация США закрывает глаза на коррумпированность киевских властей. По его мнению, Штаты преследуют при этом одну конкретную цель — Вашингтон одержим идеей нанести России стратегическое поражение.