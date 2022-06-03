Антонов отреагировал на новые антироссийские санкции Антонов: практика введения Белым домом санкций только усугубит ситуацию в мире

Фото: twitter.com/RussiaInUSA

Анатолий Антонов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что практика введения США санкций лишь усугубляет состояние дел в мире. По его словам, она ведёт к новым перебоям в цепочках поставок и скажется на глобальной продовольственной безопасности, отметил дипломат в Telegram.

Не удивлены новыми ограничениями. Объявленные меры — очередное подтверждение русофобской истерии Вашингтона, — подчеркнул Антонов.

Он добавил, что экономические колебания могут отразиться и на США. Так, попытки Белого дома заблокировать возможность России осуществлять долговые платежи, по мнению дипломата, подорвут доверие к самим США.

Даже под шквалом ограничений и запретов мы готовы в срок обслуживать собственные долговые обязательства, — рассказал посол в Вашингтоне.

Ранее стало известно, что Минторг США опубликовал 2 июня чёрный список из 71 юрлица России и Белоруссии. В него, в частности, входят авиастроительные и судостроительные предприятия. Документ имеется в Федеральном реестре. В нём значатся такие предприятия, как Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина и Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева. Также туда вошли некоторые структуры РАН.