Антонов осудил передачу США исподтишка ракет ATACMS Украине Антонов: поставку задним числом США ракет ATACMS Украине невозможно оправдать

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поставку Соединенными Штатами исподтишка тактических ракет ATACMS киевским властям невозможно оправдать, приводит пресс-служба диппредставительства РФ в США слова посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. По его мнению, передача вооружения усиливает угрозу безопасности Крыма и других российских регионов.

Очевидно, что из-за передачи ATACMS режиму Зеленского усиливается угроза безопасности Крыма, включая Севастополь, новых российских регионов и других городов России, — отметил Антонов.

Заявления Вашингтона, согласно которым Киев пообещал не применять ATACMS для ударов по российской территории, дипломат назвал циничными. Нельзя не заметить удары украинских военных по больницам, школам и даже по собственным бойцам, обратил внимание посол.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что вопрос о поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS относится к компетенции Вооруженных сил России. В связи с этим администрация президента не может комментировать соответствующую тему, объяснил он.

До этого военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец назвал баллистические ракеты ATACMS серьезным оружием. По его словам, оно имеет разную дальность действия. В связи с этим некоторые ракеты могут достигнуть складов ВС РФ в тылу, а также мест дислокации российских военнослужащих.