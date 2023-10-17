Антонов осудил Байдена за выпады против российского руководства Антонов: выпады против российского руководства неприемлемы и неуместны

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Выпады Вашингтона против российского руководства являются неуместными и неприемлемыми, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает пресс-служба дипмиссии. По его мнению, такая риторика еще больше подогревает и без того процветающую на Западе русофобию.

Выпады против российского политического руководства считаем неприемлемыми и неуместными. Мы можем иметь разные точки зрения. Но недопустимо опускаться до непристойных характеристик, подогревая в очередной раз и без того расцветшую пышным цветом в стране русофобию, — подчеркнул дипломат.

Таким образом Антонов прокомментировал недавнее интервью президента США Джо Байдена, в котором американский лидер предложил вообразить мир без российского главы Владимира Путина. По словам посла, Штаты так и не поняли сути украинского конфликта. Сталкивание двух братских народов руками американских политтехнологов никогда не приведет ни к чему хорошему, подчеркнул представитель МИД.

Ранее дипломат также упрекнул Вашингтон в нарушении правил и принципов многосторонней торговли, которые выстраивались годами. По словам Антонова, в Москве «давно поняли, что лозунги о свободном рынке для Штатов — пустой звук», а в том случае, если американцам не удается выиграть в честной конкуренции, «в ход идет весь арсенал вмешательств в функционирование».